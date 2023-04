Nigeria : cinq soldats tués dans l'explosion d'une mine

Le gouvernement nigérian a annoncé qu'il ferait le premier pas vers la création d'un nouvel État militaire dans les années à venir, selon un nouveau rapport publié mercredi par le ministère nigérian de la défense.

L'unité militaire était en patrouille lundi dans le village de Laayi, près de la ville de Damasak (non loin de la frontière avec le Niger), lorsque son véhicule a explosé au contact d'un engin explosif improvisé, a expliqué Babakura Kolo, chef d'une des milices locales qui collaborent avec le gouvernement dans la lutte contre les groupes djihadistes.

L'attaque a fait cinq morts, selon M. Kolo, qui présume qu'elle a été menée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap).

La nuit précédente, les djihadistes ont attaqué Laayi, kidnappant quatre habitants dont un chef local, et ont posé l'engin explosif lorsqu'ils se sont retirés de la zone, a-t-il dit.

Les détails de l'attaque et son bilan ont été confirmés par un second chef de milice, Ibrahim Liman.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'armée.

Une insurrection djihadiste fait rage depuis 14 ans dans le nord-est du Nigeria, où les groupes Boko Haram et Iswap contrôlent des pans entiers du pays et multiplient les attaques, ce qui constitue un défi majeur pour le président nouvellement élu, Bola Tinubu.

Le mois dernier, trois soldats ont été tués dans l'explosion d'un camion militaire près de la ville de Banki, à proximité de la frontière avec le Cameroun. Quatre soldats et sept civils ont également été blessés.

Les combats entre les deux factions djihadistes rivales se sont intensifiés ces derniers mois, l'armée ayant renforcé son offensive contre les groupes.

Depuis le début de la rébellion de Boko Haram en 2009, le conflit a fait plus de 40 000 morts et deux millions de déplacés au Nigeria, selon l'ONU. La violence s'est depuis étendue au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins.