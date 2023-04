Af. du Sud : la corruption coûterait 55 millions de dollars par mois à Eskom

Près de 55 millions de dollars auraient été détournés chaque mois de l'entreprise Eskom.

Une révélation explosive qui émane de l'ancien PDG du fournisseur d'électricité sud-africain.

Andre de Ruyter était interrogé à distance par une commission parlementaire sur les comptes publics, alors qu'ESKOM plombée par une lourde dette.

"Cela pourrait suggérer que la corruption a un impact sur le délestage, et que la corruption dans la chaîne d'approvisionnement en charbon, en particulier, a joué un rôle dans l'effondrement de la conduite à Kusile et la perte de 2 000 mégawatts à la suite de l'annonce de l'inopérabilité de ces trois unités. ", a déclaré Andre De Ruyter, ancien PDG d'Eskom.

Intronisé PDG d'Eskom en 2020, Andre de Ruyter avait été brusquement évincé en février 2023.

Avant son départ, il avait accusé de hauts responsables du gouvernement, dont un ministre d'être impliqués dans le pillage des caisses.

"Nous savons que le nom qui a été cité par plusieurs personnes comme pouvant être le responsable est celui de l'ancien vice-président et nous aurions donc affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur... la possibilité de retarder même le développement d'une mine de charbon.", a expliquéRobert Alfred Lees, vice-président de la commission permanente des comptes publics.

Depuis des mois, les 60 millions de Sud-Africains sont privés de courant jusqu'à 12 heures par jour. La première puissance industrielle du continent est incapable de tirer suffisamment d'électricité des centrales vétustes et mal entretenues d'Eskom. Et la situation pourrait empirer avec l'arrivée de l'hiver austral et une augmentation de la demande.