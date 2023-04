Soudan : le pape François appelle à la fin des combats

Le pape François a appelé dimanche à la fin des combats au Soudan ainsi qu’à la reprise des pourparlers.

Cet appel fait suite au déclenchement des combats entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide, dirigé par le général Mohammed Hamdan Daglo, depuis le 15 avril.

"Hier, c'était la Journée mondiale de la Terre, je souhaite que les efforts pour prendre soin de la Création soient toujours accompagnés d'une solidarité efficace envers les plus pauvres. Malheureusement, la situation au Soudan reste grave, je renouvelle donc mon appel pour que la violence cesse au plus vite et que le chemin du dialogue reprenne. Je vous invite tous à prier pour nos frères et sœurs soudanais".

A Khartoum la capitale, de nombreux civils se sont aventurés à l'extérieur uniquement pour obtenir des denrées alimentaires d'urgence ou pour fuir la ville.

Alors que les services de santé sont à genoux depuis des décennies et qu’un tiers des 45 millions d'habitants souffre de la faim, l'arrêt des opérations de la plupart des humanitaires, après la mort d'au moins quatre d'entre eux depuis une semaine, va aggraver la situation.

Plusieurs pays ont entamé des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan, à l’instar de l’Arabie Saoudite, de l’Allemagne et de la France.