Brésil : le combat pour la préservation des forêts uniques du pays

A l’occasion de la journée de la Terre, le jardin botanique de Rio au Brésil met en lumière son parcours d’arbres géants mis en place pour sensibiliser les populations à leur environnement.

Ces arbres sont menacés et les botanistes souhaitent que tous participent collectivement à l'effort de préservation des forêts uniques du pays, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Amazonie.

Ce parcours présente une avenue bordée de palmiers impériaux, également connus sous le nom de Roystonea oleracea.

"Selon la couleur, plus elle est jaune, plus l'arbre est haut. Vous pouvez voir la couleur jaune beaucoup plus intensément ici, qui est précisément l'emplacement de l'arbre le plus haut du jardin botanique, mesurant près de cinquante mètres.", a déclaréMarcus Nadruz, botaniste, Jardin botanique de Rio de Janeiro.

Créé en 1808, le jardin botanique de Rio a été conçu à l'origine pour acclimater des espèces végétales comme la cannelle, le poivre ou encore le thé, provenant d'autres continents.

L'année suivante, le prince régent portugais João de Bragança, qui vivait alors au Brésil, a planté le premier palmier impérial.

Tous les palmiers impériaux qui bordent les principales avenues du jardin en sont des descendants.

"Une fois arrivé au pied de l'arbre, il est difficile de voir, car la canopée de la forêt obstrue la cime de l'arbre, on ne voit pas. Les branches de l'angelim ou du sumauma commencent à se ramifier au-dessus de la canopée normale de la forêt", a expliqué Rafaella Forzza, botaniste.

Aujourd'hui, le jardin botanique de Rio est une institution de recherche qui vise à étudier et à préserver les espèces végétales locales.

Ouvert au public depuis sa création, le jardin promeut des visites thématiques disponibles sur des cartes détaillées et sur son application.

Il a reçu environ 400 000 visiteurs en 2022.

Le sentier des arbres géants est aujourd'hui l'une des visites les plus populaires.