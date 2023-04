La Centrafrique accuse les rebelles d'avoir tué neuf mineurs chinois

Les autorités de la République centrafricaine ont affirmé mercredi qu'un groupe rebelle important était à l'origine du meurtre de neuf mineurs d'or chinois le mois dernier, malgré les démentis des insurgés.

Le ministre de la justice, Arnaud Djoubaye Abazene, a déclaré que les tueurs étaient "incontestablement des éléments de la CPC", ou Coalition des patriotes pour le changement, citant le rapport final d'une enquête sur les décès du 19 mars.

La CPC, une alliance de groupes rebelles formée en décembre 2020 pour renverser le président Faustin-Archange Touadera, a nié toute implication dans ce qu'elle a qualifié d'acte "ignoble et barbare".

Elle n'a pas fourni de preuves de son affirmation selon laquelle des mercenaires de Wagner étaient impliqués dans les meurtres.

Cependant, le ministre de la justice a également refusé de fournir des détails du rapport accusant les rebelles et les journalistes n'ont pas été autorisés à poser des questions au cours de sa conférence de presse.

Des centaines de paramilitaires de Wagner ont été déployés en RCA en 2018, et leur nombre a augmenté en 2020 pour repousser un assaut de la capitale par le CPC.

Les neuf mineurs étaient employés par le groupe chinois Gold Coast à la mine de Chimbolo, à 25 kilomètres de Bambari, la principale ville de la préfecture de Ouaka.

Lors de la conférence de presse, M. Abazene a remercié "nos alliés russes qui ont réussi à neutraliser certains auteurs, à saisir des preuves et à mettre en fuite le reste de ces criminels".

- Milices vs Wagner -

Deux fonctionnaires chinois déployés par Pékin sont également apparus lors de la conférence de presse, bien qu'Abazene ait refusé de les identifier et ait reconnu qu'ils ne s'étaient pas rendus sur les lieux de l'attaque, à 400 kilomètres (250 miles) à l'est de Bangui.

Le président chinois, Xi Jinping, a donné des "instructions importantes" après la tuerie, exigeant un effort total pour soigner les blessés, gérer les conséquences en temps voulu, punir sévèrement les auteurs conformément à la loi, et assurer la sécurité des citoyens chinois.

Deux personnes ont été grièvement blessées, a ajouté la Chine.

La RCA est en proie à un conflit civil depuis 2013, lorsqu'une coalition de rebelles à majorité musulmane, la Seleka, a chassé l'ancien président François Bozize.

Les milices contrôlent de vastes étendues de territoire et s'affrontent souvent pour l'accès aux minerais et autres ressources, bien que les entreprises russes et chinoises dominent l'exploitation de l'or et des diamants dans la région de Bambari.

Les civils sont souvent victimes du conflit, les Nations unies et les groupes d'aide internationale accusant toutes les parties de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Depuis leur arrivée, les mercenaires de Wagner ont contribué à repousser la plupart des rebelles sur leurs territoires d'origine, permettant ainsi aux forces de sécurité centrafricaines de reprendre le contrôle de plusieurs villes et exploitations minières.

Bangui aurait également accordé à Wagner et à des sociétés associées des contrats d'exploitation de plusieurs mines.

Les groupes rebelles ont depuis adopté des stratégies de guérilla pour cibler les soldats centrafricains et leurs alliés russes.