Zimbabwe : 43e anniversaire sur fond de grogne politique

Le Zimbabwe célèbre ce mardi, le 43 anniversaire de son accession à l’indépendance. C’est le 18 avril 1980 que le pays s’était en effet affranchi du joug colonial britannique.

Cette célébration intervient à l’approche des élections générales prévues cette année. Le président en exercice sera sauf coup de théâtre, candidat à sa propre succession.

En attendant, la période pré-électorale est tout sauf sereine.

Le régime du président Emmerson Mnangagwa est accusé de confisquer les libertés fondamentales et surtout de criminaliser la dissidence 43 ans après les indépendances, dénonce Amnesty international dans son rapport annuel 2022/2023.

"Le droit à la liberté de réunion pacifique n'a cessé d'être bafoué, les autorités refusant d'autoriser certains rassemblements du principal parti d'opposition, arrêtant et condamnant des manifestants pacifiques et faisant un usage inutile et excessif de la force.’’, précise le document.

Amnesty international appelle les autorités d’Harare à rectifier le tir.