Le pianiste américain de jazz Ahmad Jamal est mort à 92 ans

Ahmad Jamal s’en est allé. Le pianiste de Jazz, compositeur et chef d’orchestre américain est décédé dimanche. L’artiste souffrait d’un cancer de la prostate selon déclaration de sa fille Sumayah Jamal au New York Times. Il avait 92 ans.

Ahmad Jamal a reçu diverses récompenses dont le prestigieux Ordre des Arts et des Lettres de France en 2007 et un Grammy Lifetime Achievement Award en 2017.

Son style dépouillé permis sa technique qui consistait à placer des silences entre les notes.

Son album "Ahmad Jamal at the Pershing : But Not for Me" sorti en 1958 a constitué sa percée musicale. Des dizaines d’autres ont enrichi sa discographie.

L’année dernière, il disait avoir encore des idées nouvelles.