Soudan du Sud : un festival engagé pour la paix

Des milliers de Sud-Soudanais se sont rassemblés à l'occasion du festivals culturels pour la paix de la ville d'Aweil. A l’initiative du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, cet événement a pour but de promouvoir la paix et l'unité entre les différentes communautés ethniques de l'État. Durant deux jours, des artistes issus de nombreuses tribus ont mêlés des chants traditionnels à des danses vibrantes pour divertir les visiteurs.

Maria Angelo, militante pour la jeunesse et les femmes était ravie d'avoir participé: "Nous allons promouvoir notre culture, nous allons la faire vivre, nous allons la préserver et même la moderniser en beauté, comme nous le voyons aujourd'hui. Certaines choses ont été modernisées dans nos cultures, et c'est très surprenant."

Organisé par l'État du Bahr El Ghazal du Nord, avec le soutien de la mission des Nations unies au Sud-Soudan (UNMISS), l'événement avait pour thème "L'unité dans la diversité".

Bol Akol Gamari, venu représenter le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, plaide pour l'unité des tribus : "Nous considérons les diverses communautés présentes au Soudan du Sud, comme une composante essentielle de l'État. C'est pourquoi, lorsque nous avons organisé ce festival régional, nous ne nous sommes pas concentrés sur une tribu en particulier, mais plutôt sur l'inclusion de toutes les tribus du Sud-Soudan. Nous voulons refléter cette paix et cette coexistence pacifique sur tout le pays."

Cet événement culturel était le premier du genre dans l'État du Bahr El Ghazal du Nord. Sept groupes ethniques ont fièrement présenté leurs tenues, musiques et danses traditionnelles, exprimant la cohésion de leur diversité.

Pour Alfred Zulu, de la mission des Nations unies au Sud-Soudan," les festivals culturels sont un moyen de rassembler et d'unir la population, et d'éliminer toutes formes de conflit"

Une plateforme publique permettra aux dirigeants de chaque communauté de créer régulièrement des événements comme celui-ci pour favoriser la coexistence pacifique entre tous les habitants de la région.