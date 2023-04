Algérie : un ramadan sous le signe de l'inflation

Ce Ramadan en Algérie est décrit comme l'un des plus coûteux économiquement de l'histoire du pays en raison de la forte augmentation des prix de certaines denrées alimentaires de base.

La hausse des prix des produits alimentaires, qui a commencé il y a plusieurs mois avec les reflets de l'épidémie de Covid-19 qui touche le monde entier et la guerre Russie-Ukraine, s'est multipliée avant le Ramadan malgré les politiques économiques et les programmes de soutien du gouvernement en Algérie.

En raison de la pénurie d'huile végétale, de semoule et de divers produits alimentaires dans le pays, des files d'attente se sont formées devant les magasins dans de nombreuses villes.

Augmentation des prix des denrées alimentaires

Selon le rapport publié au début du mois par l'Office des statistiques du ministère algérien des finances, les prix des produits agricoles ont augmenté de 3,2 % et ceux des produits alimentaires de 2 % en février.

Le rapport souligne que les prix de la viande et du poulet ont augmenté de 19 % et ceux des légumes et des fruits de 8,2 % par rapport au mois précédent.

L'augmentation des prix des denrées alimentaires par rapport au même mois de l'année dernière était de 9 %.

Le gouvernement a essayé de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande.

Deux jours avant le Ramadan, le président algérien Abdel Majid Tebbun a ordonné au gouvernement de renforcer le contrôle et l'organisation de l'offre, en particulier dans les grandes villes, afin d'éviter toute fluctuation des prix.

Le gouvernement avait récemment annoncé qu'il importerait de la viande fraîche du Soudan et du bétail vivant du Brésil afin de briser la vague de prix élevés. Toutefois, selon les experts, cette initiative du gouvernement n'a pas non plus atteint son objectif.

Selon le ministère de l'agriculture, plus de 5 000 bovins vivants en provenance du Brésil sont entrés dans le pays depuis le début du ramadan.

Des bovins ont également été importés du Mali et du Niger pour être vendus dans les villes du sud du pays afin d'augmenter l'offre de viande rouge sur le marché.

L'augmentation des salaires des fonctionnaires et des retraités suscite la satisfaction

Le gouvernement dirigé par le président Tebbun a augmenté les salaires, en particulier ceux des fonctionnaires et des retraités, avant le Ramadan, ce qui a suscité une certaine satisfaction au sein de la population malgré un taux d'inflation d'environ 9,4 %.

En outre, les mesures prises par le gouvernement tentent de remédier à certaines carences en produits alimentaires de base dues à des problèmes d'importation et d'exportation.

L'objectif est de protéger le pouvoir d'achat de la population grâce à certains produits alimentaires de base subventionnés par l'État sur les marchés et les marchés de solidarité de quartier spécialement mis en place par le gouvernement pour le Ramadan.

Le Premier ministre algérien Ayman Bin Abdurrahman s'était auparavant excusé auprès des victimes en tenant les stockistes pour responsables de l'indisponibilité des produits alimentaires subventionnés par l'État sur le marché.

Peu avant le Ramadan, le ministre du commerce**, Kemal Ruzeyk**, qui avait fait l'objet de très vives réactions dans le secteur du commerce, en particulier des importations et des exportations, a été démis de ses fonctions par le président Tebbun, qui l'a remplacé par Tayyip Zeytuni.

Augmentation record des prix de certains produits

Mustafa Zebadi, président de l'Association algérienne de protection des consommateurs, a déclaré au correspondant de l'AA que les prix de certains produits ont augmenté plus que jamais pendant le Ramadan

Soulignant que la hausse des prix n'était pas générale et globale, mais touchait certains produits, notamment les produits agricoles, Zebadi a déclaré : "Les prix des produits subventionnés par l'État (semoule, huile, sucre et lait) ont été quelque peu stabilisés pendant le Ramadan et commercialisés à des prix abordables par les institutions publiques", a-t-il dit.

Zebadi a déclaré qu'il y a eu une augmentation record des prix des produits agricoles en particulier.

Des prix historiquement élevés

Tahir Bulnuar, président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens, a souligné que les prix de certains produits alimentaires ont atteint le niveau le plus élevé de l'histoire pendant le ramadan.

Affirmant qu'il n'y a pas eu de pénurie de certains produits alimentaires avant le Ramadan, malgré les spéculations à ce sujet, M. Bulnuar a déclaré : "Cependant, les prix de la viande et de certains légumes et fruits ont connu une augmentation record par rapport aux années précédentes. L'augmentation des prix de la viande rouge et de la viande blanche est due à l'insuffisance de la production nationale."

Bulnuar a déclaré que les importations par le gouvernement de viande rouge du Soudan et de bétail vivant du Brésil et des pays voisins n'ont pas réduit les prix sur le marché, mais les ont empêchés d'augmenter davantage.

Les indispensables tables du Ramadan en demande

En Algérie, les pois chiches, la semoule, la farine, le boulgour, la viande et le poulet, la viande et le poulet et diverses épices, qui sont les ingrédients de base de plats tels que la soupe harira et firik, le couscous et le tajine, indispensables pour les tables du Ramadan, ont été les denrées alimentaires les plus demandées par la population.