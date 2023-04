Ethiopie : l'Iftar célébré dans les rues d'Addis-Abeba

Des milliers d'Éthiopiens se rassemblent pour un iftar à grande échelle dans les rues d'Addis-Abeba.

Des milliers de fidèles de la communauté musulmane d'Éthiopie participent à un iftar de rue à grande échelle, un dîner de rupture du jeûne, pendant le mois sacré du Ramadan sur la place Meskel à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, afin de collecter des fonds pour aider les citoyens déplacés à l'intérieur du pays.

Le rassemblement organisé sous le thème "Iftar pour nos compatriotes" était également organisé afin de collecter des fonds pour aider les nombreux déplacés interne.

S'adressant à l'assemblée, le président du Conseil suprême islamique éthiopien, Sheikh Haji Ibrahim Tufa, a appelé la communauté musulmane à continuer à soutenir les personnes dans le besoin, comme à l'accoutumée.

"Lorsque nous organisons ce dîner, nous devrions penser à aider les personnes qui ont faim, celles qui sont dans le besoin et qui ont été déplacées de leur domicile pour diverses raisons", a-t-il déclaré.

La communauté musulmane devrait également poursuivre ses efforts pour aider les personnes déplacées, a ajouté le président.

L'Iftar organisé aujourd'hui dans la rue vise à renforcer l'unité et la solidarité, ainsi que la paix et l'amour, a souligné le président.

Le président du comité d'organisation de l'Iftar dans la rue, Faisal Kemal, a déclaré pour sa part que le programme avait pour but de montrer l'unité, la solidarité et la paix.

Selon lui, l'événement a été préparé dans le but de créer des liens, de partager la nourriture, de renforcer les liens mutuels et l'unité et de démontrer le pouvoir de l'unité au pays.