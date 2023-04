Ouganda : des jeunes se forment au maquillage de cinéma

De jeunes Ougandais suivent une formation de maquilleur d'effets spéciaux pour travailler dans l'industrie du cinéma et du divertissement.

Comme un peintre devant une toile vierge, Esther Nakaziba étudie son modèle avant de se lancer dans un long processus de métamorphose.

À l'aide d'un bandage et de ses nombreux outils, elle transforme le visage de ce modèle en un borgne réaliste ayant subi une brûlure.

Nakaziba est maquilleuse de cinéma en Ouganda.

Elle dit qu'elle peut créer de fausses blessures, des ecchymoses, des visages gonflés, des peaux pourries - tout ce qu'un producteur de cinéma désire.

Elle a appris toute seule et affirme que de plus en plus de jeunes Ougandais se lancent dans cette activité pour faire face à la demande croissante de l'industrie du cinéma et du divertissement.

Les maquilleurs sont demandés pour les vidéos musicales et les plateaux de cinéma afin de créer différents scénarios visuels et de modifier l'apparence des acteurs.

Elle organise un salon du maquillage pour réunir tous les talents.

"Nous sommes très peu nombreux dans le pays et nous nous connaissons à peine. Cet espace, cette exposition, nous rassemble tous dans un même lieu pour que nous puissions nous connecter, former ceux qui veulent se perfectionner, former les jeunes pour que nous puissions constituer une très grande équipe", explique Mme Nakaziba.

Meekness Kakunzira, productrice de contenu local et actrice, est optimiste quant à l'avenir des maquilleurs dans le pays.

"Je suis heureuse de voir que nous nous développons, que nous nous améliorons et je crois que les gens qui observent nos métiers peuvent vraiment voir que l'industrie est en train de changer", dit-elle.

Des ateliers sont également organisés pour familiariser les gens avec l'industrie du cinéma et du divertissement.

"Les cours aident ou vont aider beaucoup de gens. Dans l'industrie du théâtre, on ne trouve pas toujours du travail, mais si l'on est maquilleur SFX, cela aide beaucoup. Aujourd'hui, vous ne serez peut-être pas sur le plateau en tant qu'acteur, mais vous serez peut-être sur le plateau en tant que maquilleur, en tant que maquilleur SFX, donc ça aide vraiment. Les jeunes en particulier, qui souffrent du chômage dans le pays, devraient s'inscrire à ce programme", déclare Kakunzira.

Nakaziba, qui s'est fait un nom dans l'industrie cinématographique et musicale locale en tant que maquilleuse d'effets spéciaux, estime que le gouvernement ougandais doit reconnaître leur travail, ce qui pourrait contribuer à lutter contre le taux de chômage élevé.

"Nous sommes dans un pays où l'art n'est pas vraiment reconnu comme une carrière sérieuse et pourtant c'est le cas, parce que personnellement, c'est la seule chose qui me permet de gagner ma vie et je pense que n'importe quel jeune peut le faire. Mais la seule façon pour le gouvernement de nous considérer comme une industrie sérieuse est de mettre en place de telles collaborations", déclare-t-elle.

L'Ouganda a vu plusieurs films à succès, comme Le dernier roi d'Écosse, tournés dans le pays. Mais pendant longtemps, le pays n'avait pas de maquilleurs.

Les producteurs externalisaient ces services dans d'autres régions d'Afrique et à Hollywood.Grâce à ce nouveau vivier de talents, la situation est en train de changer.

"De plus en plus de films sortent et, Dieu merci, ils recherchent désormais davantage de maquilleurs d'effets spéciaux africains, car auparavant, ils faisaient venir des gars des États-Unis et, s'ils venaient en Afrique, ils se contentaient d'aller chercher des gars en Afrique du Sud", explique Grace Murema, maquilleuse de films.

"Aujourd'hui, ils vont au Nigeria, au Kenya et en Ouganda, ce qui nous permet de nous disperser un peu partout.