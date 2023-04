Le Sénégal accueille le premier NBA Showcase en Afrique

C’est une grande première en Afrique. Le Sénégal accueille depuis ce jeudi 7 avril 2023 le premier NBA Academy Showcase organisé sur le continent. Un rendez-vous auquel participent 71 jeunes pensionnaires de différentes académies de la Ligue de basket Nord-Américaine à travers le monde.

Ces jeunes viennent de 26 pays. Pendant quatre jours, ils vont rivaliser sur le parquet de la NBA Academy Africa installée à Saly, au Sénégal. Il s’agit du tout premier NBA Academy Showcase organisé sur le continent africain.

Une première expérience d’envergure pour Abdou Khadre Kébé, pensionnaire de Seed Academy qui, comme ses autres camarades, compte bien saisir cette chance.

« Pour la plupart d’entre nous, c’est la première fois qu’on dans un big stage. Donc, on est bien excité par rapport à ça et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. C’est une grande opportunité déjà parce que c’est ça qui nous donne l’opportunité de montrer ce qu’on a travaillé durant l’année. Donc, on se donne à fond pour pouvoir faire des résultats. »

Cet événement regroupe une très belle couvée de futures stars du basketball mondial qui rêvent d’intégrer un jour la prestigieuse NBA.

Pour ces jeunes talents, ce NBA Academy Showcase est donc une occasion en or pour essayer de taper dans l’œil des nombreux recruteurs qui ont fait le déplacement. Une très bonne nouvelles aux yeux des dirigeants de la NBA Academy Africa très confiants pour l’avenir de ces jeunes talents.

« C’est très, très important que les scouts du monde entier puissent venir et se sentir confortables en Afrique, en général, mais particulièrement aujourd’hui ici au Sénégal, pour voir ces jeunes, pour voir ce que ces jeunes ont à offrir au monde du basket. Beaucoup d’entre eux ont le niveau, en ce moment, de jouer à la NBA. On en a quelques-uns que je pense et j’espère, vont faire la fierté de l’Afrique en NBA dans les années à venir », prédit Frank Traoré, responsable des opérations basket de l’académie africaine de la NBA.

Et ces jeunes talents ont démontré sur le parquet de la NBA Academy Africa à Saly qu’on peut compter sur eux. Entre envie et détermination, ils ont livré des prestations de haute volée sous le regard très attentif des scouts dont certains semblent déjà sous le charme de quelques pépites. Un nouveau chapitre pourrait donc s’ouvrir dans quelques mois certaines d’entre elles.