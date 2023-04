France : un mémorial du génocide rwandais sera érigé à Paris

Un monument à la mémoire des victimes du génocide au Rwanda sera érigé sur les quais de Seine en plein coeur de Paris, a annoncé vendredi l'Elysée, un geste "symbolique et important" salué par les rescapés de la tragédie.

Le président Emmanuel Macron reconnaît ainsi « les responsabilités" de la France dans le génocide de 1994.

Plus de 800.000 personnes selon l'ONU, essentiellement des membres de la minorité tutsie, ont été massacrés dans des conditions abominables entre avril et juillet 1994. Pour les rescapés, Ce mémorial va apaiser les mémoires entre la France et le Rwanda et surtout les coeurs des survivants du génocide.

La France, qui entretenait des relations étroites avec le régime rwandais, a longtemps été accusée de "complicité" par Kigali. Une commission d'historiens mise en place par le président Macron a conclu en 2021 à des "responsabilités lourdes et accablantes" de la France.