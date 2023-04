L'exposition "Ramsès et l'or des pharaons" s'ouvre à Paris

Une exposition symbolique du règne de Ramsès II s'ouvre vendredi 07 mars à la Grande Halle de La Villette à Paris.

Réunissant plus de 180 pièces originales dont le masque funéraire du roi égyptien Amenemopet, "Ramsès et l’or des pharaons" proposera au public une expérience unique à travers un décor immersif.

"C'est un objet absolument extraordinaire, extrêmement fragile, extrêmement restauré, parce que c'était au départ ce masque - masque funéraire du pharaon Amenemopet-était sur une âme de bois qui a disparu. Donc il a fallu reconstituer le support sans abîmer la feuille d'or. Et puis c'est un objet absolument extraordinaire. C'est même inimaginable que cet objet soit là" a déclaré Dominique Farout, commissaire de l'exposition et égyptologue.

La collection est l'une des plus impressionnantes jamais exposée en France illustrant la grandeur de l'Egypte antique, avec des installations high-tech, faisant usage de projections cinématographiques de vues panoramiques, réalités virtuelles et d'images filmées par drones.

D’autres chefs-d’œuvre à couper le souffle seront également exposés, notamment des bijoux royaux en pierres semi-précieuses.

_"Vous avez devant vous des exemples assez remarquables de bijoux que l'on pouvait trouver dans l'Empire du Milieu, c'est-à-dire dans la période classique de l'Égypte ancienne. Nous sommes aux alentours de 2000 avant J.-C. et c'est l'âge d'or de c e type de bijoux appelés cloisonnés. Cela signifie que l'on a tout un réseau de feuilles d'or dans lesquelles sont incluses des pierres précieuses. On a donc, par exemple, de la turquoise, du lapis-lazuli, de l'améthyste, donc des pierres qui étaient considérées par les Égyptiens comme éminemment précieuses"_explique Bénédicte Lhoyer, la conseillère scientifique pour l'exposition et égyptologue.

L'exposition "Ramsès et l’or des pharaons" est à découvrir à Paris jusqu'au 6 septembre 2023.