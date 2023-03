Ghana : Kamala Harris s'adresse à la jeunesse

Kamala Harris, première femme noire vice-présidente des États-Unis, appelle à plus d'innovation et d'esprit d'entreprise en Afrique, dans un discours soulignant son optimisme pour le continent où elle est actuellement en tournée.

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a promis une nouvelle ère de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, vantant l'autonomisation des femmes, l’innovation, l'inclusion numérique et le développement de l'économie dans son discours sous le Black Star Gate à Accra, monument symbolique commémorant l’indépendance du Pays.

"L'autonomisation des femmes, l'inclusion numérique, la bonne gouvernance et la démocratie. Toutes ces questions sont au cœur de ma visite sur le continent et de mon action future, et elles renferment toutes un potentiel pour créer encore plus d'innovation. Une innovation qui débloquera de nouveaux emplois, de nouvelles industries et une croissance exponentielle," explique-t-elle.

La vice-présidente des Etats-Unis se dit optimiste face à l’avenir du continent africain malgré les nombreux défis auxquels la région est confrontée, de l'insécurité au changement climatique en passant par la crise économique.

"Grâce à vous, je suis optimiste quant à l'avenir du monde. Les femmes qui briseront tous les plafonds de verre, l'entrepreneur qui identifiera la prochaine percée numérique, l'activiste qui luttera pour la dignité de chaque être humain. Les étudiants et les scientifiques, les athlètes et les artistes, les agriculteurs et les pêcheurs ainsi que les jeunes dirigeants qui résoudront les problèmes que nous n'avons pas encore identifiés avec des solutions que nous ne pouvons même pas encore imaginer," déclare la vice-présidente.

Mme Harris a souligné que sa visite dans les trois pays était tournée vers l'avenir et a promis lundi une aide de 139 millions de dollars à l'Afrique de l'Ouest, dont la majeure partie sera consacrée à la prévention des conflits dans la région du Sahel, où les extrémistes islamistes ont étendu leur emprise.

Citant des exemples tels que les livraisons de médicaments par drone au Rwanda, la vice-présidente a déclaré que la jeunesse est la clé de la réussite l'Afrique.

"Vous, et en particulier les jeunes leaders ici présents, avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer et, ensemble, nous avons un rôle à jouer. Alors, rêvons avec ambition et dirigeons avec conviction," conclut Kamala Harris.

Cette visite au Ghana, première étape d'une tournée africaine qui la conduira également en Tanzanie et en Zambie, s'inscrit dans le cadre d'une offensive qui a pour but de contrebalancer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent.