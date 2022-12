Un artiste nigérian transforme de vieilles semelles en portraits

Dans cette decharge a ciel ouvert, l'artiste nigérian Eugene Konboye recherche un type particulier de déchets : des tongs en plastique qu'il transforme en portraits mosaïques multicolores de membres de sa communauté.

À la fois artiste et écologiste, M. Konboye affirme que le recyclage des tongs cible l'un des pires articles de pollution plastique au Nigeria, la nation la plus peuplée d'Afrique, qui compte plus de 210 millions d'habitants et connaît une croissance rapide.

Seule une infime partie des déchets est recyclée dans cet État d'Afrique de l'Ouest, où chaque année, 200 000 tonnes de plastique se déversent dans l'Atlantique, selon l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

À l'aide d'une pelle, Konboye empile un énorme monticule de tongs qu'il a collectées dans un coin de son atelier.

Il les nettoie ensuite et les découpe en carrés - certains carrés ont la taille d'un carrelage mural typique en céramique, d'autres la taille d'un gros timbre-poste.

Les carreaux sont ensuite fixés sur un tableau, devenant ainsi des pixels dans une image plus grande.

"Les tongs sont l'un des principaux acteurs de la pollution plastique", a déclaré M. Konboye. "Presque tout le monde a au moins une paire dans chaque foyer".

L'artiste crée des portraits de la communauté locale de la ville d'Abeokuta, dans le sud-ouest de l'État d'Osun. Il est parfois payé pour son travail et reçoit des commandes de certains clients.

Les portraits sur les murs de son studio émergent lentement d'un motif de pièces de tongs multicolores qu'il dispose sur des fonds.

"La première chose à faire est d'obtenir mes matériaux et je les expose au soleil et à la pluie avant de les apporter dans mon studio", dit-il.

"Je les trie en fonction de leur couleur, en fonction de leur tonalité, puis je les découpe".

Les monticules d'ordures sur le bord des routes ou sur des terrains vagues et les décharges sont un spectacle courant au Nigeria, et le recyclage est rare.