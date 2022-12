Retour au pays d'une maman malienne et ses nonuplés

Une mère malienne qui a donné naissance à neuf bébés au Maroc l'an dernier est rentrée mardi au pays avec ses nourrissons, a déclaré la ministre de la Santé Dieminatou Sangare.

"Joie et satisfaction de les voir en bonne santé. La mère et les bébés se portent bien et sont arrivés sains et saufs au Mali", a-t-elle déclaré dans un message.

La ministre de la Santé Dieminatou Sangare a montré sur sa page Facebook des photos d'elle accueillant les deux parents et leurs neuf enfants dans la capitale Bamako.

Halima Cisse, une jeune femme originaire de la ville de Tombouctou (nord du pays), a donné naissance à cinq filles et quatre garçons à Casablanca en mai 2021.

Le gouvernement malien l'a transportée par avion à la clinique Ain Borja de la ville, qui dispose de meilleures installations pour faire face aux grossesses multiples que dans l'État sahélien appauvri.

Les médecins s'étaient inquiétés de la santé de la future maman et des chances de survie des bébés, compte tenu du risque élevé de naissance prématurée.

Elle était enceinte de 25 semaines lorsqu'elle a été admise et le personnel médical a réussi à prolonger son terme jusqu'à 30 semaines. Tous les bébés ont été mis au monde sains et saufs par césarienne, grâce à une équipe de 10 médecins assistés de 25 ambulanciers.

Ils pesaient chacun entre 500 grammes et un kilogramme mais ont dû rester au Maroc pour bénéficier de soins spécialisés.

Le record mondial vérifié pour le plus grand nombre de naissances vivantes est de huit, nées d'une Américaine, Nadya Suleman, surnommée "Octomum", en 2009 alors qu'elle avait 33 ans.

"C'est une première. C'est une source de fierté pour nous", a déclaré Mme Sangare.

Elle a déclaré que "l'État a honoré ses engagements" en aidant Cissé et a exprimé ses remerciements à l'équipe médicale marocaine.