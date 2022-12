Un fauteuil roulant tout-terrain et durable "made in" Afrique du Sud

L'invention d'un jeune entrepreneur d'Afrique du Sud contribue à améliorer la mobilité des personnes en fauteuil roulant.

Ernest Mongezi Majenge est connu sous le nom de "docteur en fauteuil roulant". Il remet à neuf de vieux fauteuils roulants et les transforme en moyens de transport tout-terrain adaptés aux escaliers. Il faut 24 heures à Majenge pour assembler toutes les pièces nécessaires à chaque produit de mobilité.

" Le secret du fauteuil roulant, ce sont les roues. Le fauteuil roulant existe depuis des années mais nous n'avons changé que les roues qui ont des roues en étoile. Nous pouvons également le transformer en roues circulaires normales pour qu'il puisse être utilisé sur une surface plane. C'est une roue deux en un", explique Ernest Mongezi Majenge, 911 The Wheelchair Doctor.

Les fauteuils roulants tout-terrain de M. Majenge sont déjà sur le marché international, la France étant le premier pays à prendre des commandes. D'ici un an, il espère fabriquer 10 000 fauteuils roulants.

"Jusqu'à présent, nous pouvons fabriquer quatre fauteuils roulants par jour et cela dépend de la commande que nous recevons, car il s'agit d'une nouvelle entreprise. En ce qui concerne les rubis, cinq ont été vendus en France et quatre seulement en Afrique du Sud", a-t-il déclaré.

Si l'innovation dans la fabrication des fauteuils roulants est un pas en avant pour la promotion de la mobilité, le prix constitue un obstacle pour certains fabricants et consommateurs.

"Il est évident que nous voulons des fauteuils roulants solides et durables, mais nous ne voulons pas en payer le prix. Nous aimerions donc que l'innovation permette de réduire le coût et, en ce qui concerne l'entretien, quelles que soient les innovations, elles doivent être faciles à entretenir et les pièces doivent être interchangeables", a déclaré Ari Seirlis, membre du conseil d'administration de l'association QuadPara.

En Afrique du Sud, les fauteuils roulants peuvent coûter entre 200 et plus de 10 000 dollars américains. Des innovateurs comme Ernest Mongezi Majenge pensent qu'il existe un marché pour des fauteuils roulants de haute qualité et plus abordables.

Un reportage de Wandiswa Ntengento. Johannesburg, Afrique du Sud. Africanews.