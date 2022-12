Au sommet de l'OEACP, la Slovénie évoque ses relations avec l'Afrique

Le dixième sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s’est achevé finalement vendredi, et non samedi comme prévu. En raison de la participation du président angolais au sommet Etats-Unis -Afrique qui s’ouvre mardi à Washington.

Le vice-premier ministre slovène était présent à l'événement, à Luanda. Lors de la première visite de Tanja Fajon en Angola, le chef de la diplomatie slovène a évoqué la coopération entre son pays et l’Afrique.

"La Slovénie augmente réellement l'aide au développement à de nombreux pays d'Afrique et l'aide humanitaire. Nous travaillons beaucoup dans le domaine de la protection des droits des femmes et des enfants ', a déclaréTanja Fajon, vice-premier ministre de Slovénie.

Mais cette visite a également permis à la Slovénie de nouer des alliances dans sa bataille pour l’obtention d’un siège non-permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.

"En cas de guerre sur le continent européen et de nombreux défis tels que le changement climatique, l'énergie ou les risques de sécurité, nous serons certainement capables et désireux d'écouter tout le monde et de rapprocher nos positions autant que possible", explique Tanja Fajon.

Reste à savoir si le pays obtiendra le soutien des pays membres de l'organisation l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Organisation dont Luanda assure la présidence tournante pour les trois prochaine année.