Af. du Sud : l'ancien ministre Mkhize veut la présidence de l'ANC

Alors que le président sud-africain Cyril Ramaphosa se débat avec une possible procédure de destitution, l’ancien ministre de la santé Zweli Mkhize se positionne.

Âgé de 66 ans, le médecin de formation fait campagne et enchaîne les interviews.

Membre du Congrès National Africain ANC dont sont issus tous les présidents du pays depuis 1994, Mr Mkhize assure que son parti reste pertinent et ce, malgré ses derniers résultats dans les urnes et les récurrentes affaires de corruption qui entachent ses dirigeants.

Le parti se réunit la semaine prochaine pour décider qui dirigera le pays si le parti, de plus en plus contesté, remportait les élections générales de 2024.

"J'ai reçu une nomination, ce qui signifie que certains membres ont estimé que je devais être considéré, mais de mon point de vue, je pense que nous devons apporter un style de leadership différent. Nous devons apporter un leadership qui se concentre sur la mise en œuvre et c'est ce qui a fait ma force, ...., en assurant un leadership collectif qui unit les gens et donc je veux avoir un impact sur l'unité du Congrès national africain (ANC)." a expliquéZweli Mkhize, membre du NEC de l'ANC.

Le président actuel Cyril Ramaphosa est accusé d’avoir tenté de dissimuler un cambriolage au cours duquel des liasses de dollars ont été découvertes chez lui.

Zwlie Mkhize a lui été mis en cause dans une affaire de détournement d'environ neuf millions d'euros en pleine crise du Covid, dans le cadre d'un contrat irrégulier avec une société de communication chargée des campagnes de sensibilisation contre la pandémie.

"Je pense que l'expérience de la mise en œuvre et de la gestion d'un gouvernement réussi où nous avons lutté contre la corruption, assuré l'efficacité et la bonne gouvernance, la promotion d'un leadership professionnel, cela a été très très important, et c'est donc ce que je vais apporter." a déclaré Zweli Mkhize, membre du NEC de l'ANC.

L’ancien ministre sortit du gouvernement depuis deux ans, est le seul autre candidat à la présidence de l’ANC face au président Ramapahosa.

" La sécurité énergétique est une question fondamentale qui va stimuler la croissance économique et l'industrialisation, donc nous devons trouver un équilibre, premi èrement, en traitant les compétences, les compétences techniques nécessaires pour redresser Eskom et arrêter ce délestage et l'interruption de l'électricité..... " a dit Zweli Mkhize, membre du NEC de l'ANC.

Lundi, Zweli Mkhize était de ceux qui ont débattu du sort de Cyril Ramaphosa lors d'une réunion du parti en amont d'un vote au Parlement pour déclencher ou non une procédure de destitution contre le président de l’Afrique du Sud.

L'ANC, largement majoritaire, a apporté un soutien officiel au chef d'Etat, rendant un départ forcé peu probable.