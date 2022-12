Climat et défis sécuritaires au centre du sommet de l'OEACP à Luanda

L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et les représentants des près de 80 pays qui en sont membres se réunissent à partir de ce mardi à Luanda. L'événement, dont le slogan est "Trois continents, trois océans, un destin commun - construire une OEACP résiliente et durable", comprend des expositions et des forums et se prendra fin par un sommet des chefs d'État.

Il s'agit du premier sommet au cours duquel l'OACPS se présente comme une organisation internationale. Un événement au cours duquel l'Angola assumera la présidence tournante de l'organisme pour les trois prochaines années. Le pays cumule ainsi deux postes clés dans l'organisation, puisque l'ambassadeur angolais Georges Chikoti en est le secrétaire général depuis 2020.

Sur la table, il y aura quelques-uns des sujets les plus brûlants , notamment les défis du changement climatique et les obstacles rencontrés par les pays membres en matière de paix et de sécurité.

"Pendant six jours, les questions liées aux entreprises, à la jeunesse, aux femmes et aux problèmes climatiques, développées par l'organisation des États membres de l'OEACP. La réunion qui s'achève samedi vise à 'accroître la visibilité de l'organisation et à inscrire son existence dans la durée.