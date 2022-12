Conférence "Dialogue méditerranéens" : le président nigérien évoque le Sahel

A l’occasion de l’ouverture de la conférence Dialogues méditerranéens organisée pendant deux jours à Rome en Italie, Mohamed Bazoum, président du Niger a abordé la question de la sécurité dans la région du Sahel : _"_Le Sahel est aujourd'hui connu à travers le phénomène de la violence terroriste qui s'est produit depuis une dizaine d'années.[...]Le Niger, mon pays, se situe précisément entre le territoire du Mali et le bassin du lac Tchad. C'est pourquoi nous sommes confrontés aux deux plus grandes flambées de terrorisme actif dans le monde." a-t-il déclaré.

La première journée de la conférence, intitulée "Faire face à la tempête : interdépendance, résilience et coopération", a également été marquée par le discours d' Antonio Tajani, ministre des affaires étrangères de l'Italie et organisateur de la conférence.

"L'agenda de l'Union européenne pour la Méditerranée et son plan d'investissement de 7 milliards d'euros, fortement soutenu par l'Italie, Monsieur le Président, des initiatives telles que le Global Gateway qui vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros, Repower EU, représentent des instruments qui vont dans la bonne direction. Ce n'est qu'en dépassant les approches antagonistes que nous pourrons construire une interdépendance positive dans l'utilisation et la sauvegarde de nos ressources méditerranéennes communes." a rappelé le ministre des affaires étrangères italien.

Les migrations, la guerre, le changement climatique et l'insécurité alimentaire étaient en tête de l'ordre du jour de la conférence Dialogues méditerranéens. Les présidents et ministres des affaires étrangères de la Mauritanie, de l'Égypte, de la Turquie et de l'Algérie sont également présents au congrès.