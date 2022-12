Roam Air, la moto kényane électrique remarquée à l'international

Au Kenya et plus largement dans toute l'Afrique de l'Est, ces motos appelées boda boda sont partout en ville comme dans les zones rurales. Pratique pour passer partout qu'importe le trafic ou l'état de la route elles ont néanmoins un inconvénient : elles polluent. Alors pour diminuer leur impact sur l'environnement, la start-up kényane ROAM développe des modèles électriques qui fonctionnent avec deux batteries rechargeables.

"Ici au Kenya, il y a un problème de pollution de l'air et ce à cause de l'industrie en plein essor des boda boda en plein essor, explique Joan Igamba, chargée de communication chez Roam, F_ait intéressant, 20 000 motos sont importées dans le pays chaque mois. Donc, même si ces motos nous aident à naviguer dans le système de transport fragmenté du Kenya, elles augmentent réellement les niveaux de pollution atmosphérique dans la ville. Ainsi, avec notre moto électrique Roam Air, entièrement électrique avec une batterie amovible, qui peut être rechargée sur n'importe quelle prise où vous chargez votre téléphone, nous sommes en mesure de limiter les émissions de carbone et de réduire la pollution atmosphérique dans la ville."_

Leur vision a séduit par-delà les frontières jusqu'au Royaume-Uni où le prince William a sélectionné ROAM pour participer à la compétition du prix Earthshot.

L'évènement annuel récompense des entreprises porteuses de solutions pour protéger l'environnement. Earthshot offre un million de livres (environ 1,1 million d'euros) de prix aux gagnants de cinq catégories distinctes : protection de la nature, air pur, renaissance des océans, élimination des déchets et changement climatique.

Les deux batteries de ces motos peuvent être rechargées à n'importe quel point de chargement et permettent de parcourir à elles deux environ 180 kms.

La fabrication de véhicules électriques peut être coûteuse, mais l'entreprise est en mesure de produire les modèles à bas prix parce qu'elle est propriétaire de la structure. Le prix de vente des motos Roam Air débute à moins de 1 500 euros. Une autre raison pour laquelle ils sont en mesure de produire à bas prix est l'allégement fiscal accordé par le gouvernement kenyan aux entreprises qui produisent localement. Ils importent cependant d'autres pièces nécessaires et les assemblent au Kenya.