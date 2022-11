Ouganda: Les vacances de Noël avancées pour freiner la propagation d’Ebola

Pour les élèves ougandais c’est Noel avant l’heure.

Les autorités ougandaises leur donnent congé, en ordonnant la fermeture des écoles dans tout le pays, afin d'endiguer la propagation de la maladie à virus Ebola.

Un grand nombre d’enfants, inscrits dans des internats, vont devoir parcourir de longues distances à travers le pays pour rentrer chez eux.

Du haut de ses 16 ans, Joel Ahereza, élève à l'école secondaire Naalya, raconte: "À un moment donné, cela nous a paru choquant, car nous n'étions pas préparés à cette fermeture, mais nous avons été obligés de nous adapter."

Joab Baryayaka, père d'un élève de la Naalya Senior School, se dit rassurer de récupérer son fils plus tôt :"Je pense que cette fermeture anticipée était vraiment nécessaire, au vu du contexte actuel, et de la problématique du virus Ebola dans le pays. Nous savons que les enfants seront plus en sécurité avec nous. "

La ministre de l'éducation, Janet Museveni, qui est également l'épouse du président ougandais Yoweri Museveni, a fait cette annonce au début du mois, suite au signalement de 23 cas dans cinq écoles de Kampala, et la mort de huit élèves. L'Ouganda a confirmé 141 cas d'Ebola et 55 décès jusqu'à présent