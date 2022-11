L'Éthiopie commémore deux ans de guerre

L'Éthiopie commémore le deuxième anniversaire du début de la guerre dans la région du Tigré à Addis-Abeba, au lendemain de l'accord conclu par les parties belligérantes, en vue de la cessation des hostilités. Depuis le début de ce conflit le pays est toujours en proie à une crise profonde,.

Après une démonstration militaire, rythmée par des fanfares, le maire adjoint d'Addis Abeba, Jantirar Abay, a donné un discours, sur un ton patriotique :

" Cette journée de commémoration dans tout le pays et dans notre ville, sert à se souvenir d'une part de l'attaque qui a été perpétrée contre les Forces de défense nationale, et d'autre part à se rappeler de la victoire qui a été obtenue par nos forces de défense pour garder la souveraineté de notre pays, et ce, au lendemain de la signature des pourparlers de paix en Afrique du Sud. Cela confère à cette journée un caractère spécial. "

Hiwot Tadesse, qui a assisté à la cérémonie, espère l'installation d'une paix durable: "L'accord de paix qui a été conclu l'a été au prix de grands sacrifices. Nous ne devrions pas sacrifier davantage de vies. Nous sommes frères et sœurs, il ne faut pas s'entretuer. Je serais vraiment heureuse si nous retrouvions la paix comme avant. Dieu aime la paix et notre pays se développe quand il y a la paix. Nous pouvons aller loin quand il y a la paix."

Malgré le processus de paix engagé à Pretoria, d'intenses combats se sont poursuivis dans le Tigré, où les troupes gouvernementales, ont procédé à des bombardements d'artillerie et à des frappes aériennes, reprenant plusieurs villes aux rebelles.