Nigeria : huit personnes aux arrêts après la mort du fils de l'artiste Davido

La police nigériane a arrêté huit personnes après la noyade du fils du célèbre artiste nigérian Davido. Selon plusieurs sources, l'accident s'est produit lundi dernier dans la piscine familiale, dans la villa principale de l'artiste à Lagos, alors que couple était absent.

Le porte-parole de la police, en charge de l'enquête a procédé à l'interrogatoire de tout le personnel de maison, présent sur les lieux au moment du drame.

L'annonce de la mort de l'enfant de 3 ans a suscité une vive émotion sur la toile, plusieurs amis du couple ont présenté leurs condoléances, quant aux parents, Davido et Chioma Rowland, ils se sont murés dans le silence.

Davido, de son vrai nom David Adeleke, est considéré comme l'une des plus grandes stars de la musique en Afrique. Il a remporté des prix musicaux tels que MTV et BET et a collaboré avec des artistes internationaux comme Chris Brown ou encore Nicki Minaj.

Le chanteur a trois autres enfants avec d'autres partenaires. En 2018, le fils d'un an du chanteur nigérian D'Banj s'est noyé dans une piscine dans ce qui semble être des circonstances similaires.