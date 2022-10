Zambie : un ranger couronné pour son travail

Neddy Mulimo travaille pour l'unité anti-braconnage de Game Rangers International, une organisation à but non-lucratif installée en Zambie depuis 2008 qui œuvre à la protection des espèces sauvages. Patrouillant dans le vaste parc national de Kafue au quotidien, ce chef d'équipe qui totalise plus de 37 années d'expériences a vu ses efforts récompensés par le Tusk Wildlife Ranger Award.

''Je dirais que je suis heureux et cela signifie que le monde d'entier a reconnu le travail que je fais depuis très longtemps en tant qu'éco-garde et encourage ainsi le nombre croissant de ceux qui font le même travail à poursuivre leur tache de protection des ressources. Ce métier, il demande des sacrifices, il est très exigeant, il faut avoir la passion, l'amour de la nature explique-t-il."

Avec ce prix qui arrive comme un couronnement pour son dévouement à la faune sauvage, le chef Neddy Mulimo veut continuer à se battre pour assurer la sécurité de ses collègues rangers, mais également celles des animaux. Les parcs nationaux de la Zambie regorgent d'animaux sauvages qui attirent des braconniers lourdement armés.

" Ces animaux que nous avons, si on ne s'en occupe pas, ils peuvent être exterminés par des hommes égoïstes qui les tuent pour de l'argent, mais les animaux que nous avons doivent être pris en charge et transmis aux générations futures ajoute-t-il. "

L'éducation de la population locale sur l'importance de la vie sauvage est une partie essentielle du travail de Mulimo, mais également de l'équipe de sensibilisation. En plus de faire passer son message, elle s'informe également auprès des propriétaires terriens afin de préserver la faune.

"Historiquement, ces riverains qui vivent le long des zones de gestion du gibier vivaient en fait dans ces zones protégées et ils ont fait don de ces parcelles de terre dans le but de conserver la vie sauvage, il est donc très important que nous travaillions avec elles et que nous les consultions sur de nombreux sujets liés à la conservation de la faune, car ils en savent plus que quiconque sur l'histoire de ces zones et sur la façon dont ces animaux ont réellement existé." souligne Britius Munkombwe, responsable de la sensibilisation de la communauté, Game Rangers International.

Neddy Mulimo, espère transmettre son savoir aux générations futures, qui à leur tour participeront à préserver la faune zambienne et au souvent au péril de leurs vies.