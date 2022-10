RDC : la reprise des hostilités provoque des déplacements massifs près de Goma

Quelques chars de l'armée congolaise et ceux de l'ONU ont été aperçus vendredi sur les routes de Goma, où les hostilités ont repris entre les FARDC et les rebelles du M23.

En effet, après plusieurs semaines d'accalmie, les affrontements ont repris le 20 octobre dernier sur le territoire de Rutshuru, à une cinquantaine de km au nord de Goma, provoquant de nouveaux déplacements de populations. Selon le témoignage de ces derniers, la situation sécuritaire est alarmante.

''Nous avons vu que les rebelles du M23 étaient arrivés là où nous vivons à Ngugo et après cela, nous avons entendu des coups de feu, puis nous avons fui. C'était très très difficile à supporter" explique une dame.

Après avoir fui les coups de feu, les dizaines de déplacés entassés dans ses camps de fortune doivent désormais se battre pour pourvoir à leurs besoins de première nécessité. Ils espèrent pouvoir recevoir des vivres, cette femme interpelle les autorités.

Il y avait beaucoup de tirs dans notre secteur et cela a créé une panique totale. Maintenant, que nous sommes ici, nous souffrons de la faim. Il n'y a rien à manger et nous avons laissé les autres et les enfants derrière nous.

En attendant que les habitants de Goma et des ses environs retrouvent la sérénité, les rebelles du M23 que Kinshasa accuse de collaborer avec le Rwanda multiplient les assauts. Ils se seraient emparés dimanche dernier, de Ntamugenga, à environ 4 km à l'est de la route nationale 2.