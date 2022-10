Italie : la visite de Mouammar Kadhafi à Rome exposée au musée de Rome

Avec son œuvre "Kadhafi à Rome, notes pour un film'', l'artiste italienne Alessandra Ferrini retrace en images les grandes étapes de la première visite officielle du guide libyen en 2009 qui portait une photo du héros libyen Omar al-Mukhtar, exécuté par les autorités italiennes pour avoir combattu la colonisation dans les années 1920 et 1930. Cette couverture médiatique a été présentée à l'occasion du prix MAXXI Bulgari.

''Je pense qu'Alessandra Ferrini a développé une perspective très particulière et personnelle dans la recherche de l'histoire sociale, de l'histoire géopolitique, qui est non seulement très significative pour l'époque actuelle, mais qui a aussi une forte cohérence. Elle a également été capable de développer un langage multimédia très fort autour de cela, et cela montre une importance particulière en termes non seulement d'esthétique, mais aussi de pertinence culturelle."

L'une des finalistes est Silvia Rosi, une artiste togolaise qui utilise la photographie pour comprendre ses racines. Ses œuvres parlent de son histoire familiale et de son héritage identitaire. Ce projet particulier est consacré aux langues Ewe et Minà, autrefois parlées au Ghana et au Togo.

Le titre de l'oeuvre, "Teacher, don't teach me nonsense" est le titre d'un album de Fela Kuti dans lequel l'artiste parle de cette forte influence occidentale dans le processus d'éducation scolaire de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai trouvé que c'était un bon titre, car il dénonce cette influence occidentale, mais il espère aussi un enseignement des traditions et des cultures africaines" explique-t-elle.

À la remise des prix, c'est l'œuvre d'Alessandra Ferrini qui a remis au goût du jour le rapprochement entre la Libye et l'ex-pays colonisateur par la visite de Mouammar Kadhafi qui a été plébiscitée. Cependant, toutes les artistes primées seront exposées pendant un mois dans le musée Maxxi de Rome.