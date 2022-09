Football : le trophée de la Coupe du monde au Sénégal pour deux jours

De nombreux Sénégalais se sont rués vers l'aéroport de Dakar mardi pour assister à l'arrivée du trophée de la coupe du monde. Un moment historique car pour deux jours, le pays détient pour la première fois sur son sol deux prestigieuses récompenses : la Coupe du monde et la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a remporté cette année.

"Le fait inédit est que le trophée de la Coupe du monde est là mais qu'il vient au Sénégal pour être réuni avec le trophée africain. C'est un fait sans précédent et je sais que le Sénégal le mérite, a déclaré le ministre sénégalais des Sports Matar Bâ, Je n'irai pas plus loin pour ne pas mettre la pression sur mon ami et frère, le président Augustin Senghor (président de la Fédération sénégalaise de football) mais il sait déjà que la première nation sénégalaise, l'équipe classée 18e au monde, n'a pas d'autre choix que d'aller au bout de la compétition."

Le Sénégal est l'un des cinq pays du continent à participer au Mondial au Qatar.

Venu avec la coupe, l’ancien attaquant des Bleus, David Trézeguet pense que les Lions de la Téranga peuvent aller loin dans ce tournoi. "Le Sénégal sera une équipe protagoniste. Le premier match contre les Pays-Bas n'est pas facile, mais à mon avis, ils ont toutes les compétences nécessaires pour aller jusqu'au bout.", a déclarél'ancien international français.

L'équipe du Sénégal jouera contre ses adversaires au maillot orange le 21 novembre à 16h heure de Dakar (19h au Qatar).