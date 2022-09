Kenya : William Ruto promet de respecter le verdict de la Cour suprême

C’est ce lundi que la Cour suprême du Kenya rendra son verdict confirmant ou invalidant les résultats de la présidentielle du 9 août dernier contestés par Raila Odinga.

Alors que tout le pays retient son souffle, William Ruto, déclaré vainqueur du scrutin par la commission électorale avec un 50,49 % de voix contre 48,85 % pour son rival, a annoncé dimanche lors d’une cérémonie religieuse à Nairobi, la capitale qu’il respecterait la décision des juges du contentieux électoral.

Le vice-président kényan dit vouloir ainsi entre en harmonie avec les textes régissant la vie politique de son pays.

" Nous respecterons la décision du pouvoir judiciaire, parce que nous sommes un pays fondé sur l'État de droit et le respect de toutes les institutions. C'est la seule façon de rester démocratique, c'est la seule façon de respecter la constitution pour notre pays, et c'est la seule façon pour les citoyens de la République du Kenya d'être égaux.", a déclaré le vice-président kényan.

Même son de cloche du côté de son adversaire. Vendredi, la colistière de Raila Odinga, Martha Karua, a assuré que la coalition pro-Odinga s’inclinerait elle aussi devant la décision de la Cour suprême.

"Notre Constitution stipule que si quelqu'un n'est pas satisfait des résultats, il doit demander réparation et c'est ce que nous avons fait (...) Quand le verdict sera prononcé, nous respectons tous cela. Nous voulons maintenir la paix, mais pour y parvenir, il doit y avoir justice car la paix sans justice n'est pas durable", a déclaré Martha Karua.

Les périodes électorales au Kenya ont à plusieurs reprises été sources de violences. Les plus meurtrières, en 2007, ont fait plus de 1.100 morts et des centaines de milliers de déplacés.