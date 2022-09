Le groupe Kokoroko ouvre le festival de jazz à la Villette

Beaucoup de soul et beaucoup de funk…C’est ainsi que le groupe de jazz anglais Kokoroko définit sa musique. Le collectif a eu l’honneur de jouer à l’ouverture du festival Jazz à la Villette qui se tient actuellement à Paris.

Les membres du groupe ont des racines afro-caribéennes et les nombreuses influences musicales qui nourrissent leur musique la rendent inclassable.

"En fait, je dirais que nous n'avons jamais vraiment joué ce que les gens appellent le jazz. Je pense que nous entrons dans cette catégorie parce que c'est de la musique improvisée et qu'il y a des instruments vivants. Mais si vous êtes un puriste du jazz et que vous venez nous voir, vous serez probablement en colère", explique Onome Edgeworth, un des membres du groupe.

Le collectif compte 8 membres, tous originaires de Londres. Une ville cosmopolite, à l’image de leurs créations.

"Onome et moi, on était au Kenya et on écoutait beaucoup de musique. Et en particulier, nous écoutions de l'afrobeat et du highlife et nous parlions de la scène londonienne en disant que nous avions juste besoin de quelque chose, un groupe de jeunes, de jeunes noirs qui jouent de la même musique et qui perpétuent l'héritage", explique Sheila Maurice-Grey, chanteuse du groupe.

Leur premier album très attendu est sorti au mois d’août…Avant sa sortie, la musique du groupe faisait la joie des amateurs de musique sur les applications de streaming avec plus de 47 millions d’écoutes. Quant au titre de l’album "Could we be more", il a fait l’unanimité parmi les membres du groupe, malgré leurs différentes personnalités et influences.

Les spectateurs présents au festival ont pu découvrir ou redécouvrir ces jeunes musiciens, issus de la nouvelle scène de jazz anglais.