Mort de l'actrice sud-africaine Charlbi Dean à l'âge de 32 ans.

L'actrice et mannequin sud-africaine Charlbi Dean est décédée lundi 29 août à l'âge de 32 ans.

La nouvelle a choqué ses fans et le monde du cinéma qui a pu apprécier le talent de l'actrice notamment au festival de Cannes de cette année pour son rôle dans le film récompensé :" Sans Filtres."

Le long-métrage a remporté le premier prix du festival international du 7ème art en mai 2022 et sort aux États-Unis et dans la plupart des pays européens en octobre de la même année.

Décédée dans un hôpital de New York des suites d'une soudaine maladie, Charlbi Dean avait également un rôle récurrent dans l'interprétation de l’assassin Syonide dans la série télévisée de DC Comics "Black Lightning" diffusée sur la chaîne américaine CW de 2018 à 2021.

"C'est très agréable d'entendre ces compliments. Je pense toujours que les gens me mentent en face. Je suis toujours là : 'Mais vraiment, dis-moi. Dis-moi.' Mais non, c'est ce que j'entends. J'ai dit à Ruben que ça devait être dur de sortir de "The Square", qui a été si bien reçu, et d'avoir de si grandes attentes de la part de tout le monde, pour se retrouver ici, ça doit être éprouvant. Alors j'ai dit, pour moi, c'est comme si j'avais déjà gagné. Je suis déjà à Cannes avec le film. C'est tellement incroyable. Tout n'est qu'une cerise sur le gâteau à ce stade pour moi, vous savez ?" a déclaré l'actrice lors d'une interviews pendant le festival de Cannes en mai 2022.

Née au Cap en Afrique du Sud, Charlbi Dean Kriek y débute comme mannequin.

Elle survie à un accident de voiture presque fatal en 2009 et fait ses débuts d'actrice dans le film "Spud" de 2010, une adaptation d'un roman sud-africain populaire sur un pensionnat de garçons, avec Troye Sivan et John Cleese. Elle a repris son rôle dans une suite en 2013.