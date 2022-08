Élections en Angola : le MPLA en route pour la victoire

Le MPLA reste au pouvoir en Angola. Selon les chiffres provisoires annoncés par la Commission nationale électorale (CNE), après dépouillement de 97 % des votes.

Le parti qui dirige l'Angola depuis l'indépendance a remporté les élections générales avec 51,7 % et 124 sièges, tandis que l'UNITA l'emporte avec 44,5 % et 90 sièges sur un parlement de 230 sièges. João Lourenço est réélu président de la république, avec un taux de participation d'un peu plus de 45 %.

Quelques heures avant l'annonce du CNE, le principal parti d'opposition a présenté les chiffres du décompte parallèle qu'il effectue, sur la base des procès-verbaux des bureaux de vote. Les résultats sont différends, mais le décompte de l'UNITA ne porte que sur un tiers des bulletins.

"Nous voulons espérer qu'il y aura du bon sens, pour que nous puissions prendre les procès-verbaux, regarder un par un, les additionner et arriver aux mêmes résultats" Ruben Sicato, UNITA.

Pour le parti d'opposition, la Commission nationale électorale n'était pas en droit d'annoncer des résultats provisoires.

"L'annonce des résultats provisoires par la CNE n'est pas basée sur la loi organique qui régit les élections générales , Ce qui signifie que des résultats électoraux peuvent être produits sans être véridique"

Du coté du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, il n'y a pas de doutes sur le vainqueur, mais il y a des conclusions à tirer de ce suffrage.

"Nous sommes dans un processus pédagogique. Nous sommes tous en train d'apprendre. Certains ont besoin d'apprendre à perdre et d'autres ont besoin de se renforcer dans la victoire. C'est ce que nous allons essayer de faire. Nous étions ouverts à tout résultat. Nous avons gagné, nous avons gagné avec une majorité absolue, nous allons respecter cela et travailler pour le bien de notre peuple. "