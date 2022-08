Élections en Angola : après le vote, place au dépouillement des urnes

Les Angolais ont voté mercredi lors d'élections générales qui décideront du prochain président, un scrutin annoncé comme le plus serré de l'histoire du pays, entre le parti au pouvoir depuis l'indépendance et une opposition qui promet d'enrayer pauvreté et corruption.

Ancien parti unique tout-puissant, à la tête du pays depuis 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) est de plus en plus impopulaire mais partait encore favori. Le président sortant Joao Lourenço, 68 ans, brigue un second mandat.

Mais la domination du parti historique risque d'être sérieusement entamée par une opposition revigorée par un leader, Adalberto Costa Junior, 60 ans. Surnommé "ACJ", il est à la tête du premier mouvement d'opposition, l'Unita, qui a élargi sa base en s'alliant à d'autres partis.

Les bureaux de vote, vides, ont commencé à fermer avant la fin du scrutin fixée à 17 H 00 GMT, Le dépouillement a immédiatement commencé.

"Les élections sont un succès et se sont déroulées de manière exemplaire", s'est félicitée la commission électorale lors d'une conférence de presse dans la soirée, précisant que la loi prévoit "la possibilité de donner des résultats provisoires".

Avec un parti au pouvoir qui a la main sur le processus électoral et les médias publics, l'opposition et une partie de l'opinion publique s'interrogent sur des risques de fraudes. Des observateurs étrangers sont sur place. Le département d'Etat américain a "félicité" l'Angola pour le déroulement du vote.

Le vainqueur de l'élection présidentielle angolaise doit relever de multiples défis, de la réduction de la dette à la diversification de sa dépendance au pétrole.

L'agence électorale n'est actuellement pas en mesure de fournir des détails sur la participation des électeurs, a déclaré Lucas Quilundo, un porte-parole de la commission électorale nationale. Il a refusé de donner une date pour l'annonce des résultats définitifs. La plupart des bureaux de vote ont fermé vers 16 heures, heure locale, selon la commission électorale.