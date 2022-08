Les Angolais, dans l'attente des résultats des élections législatives

Les Angolais ont participé aux élections législatives mercredi.

Il s'agit du scrutin le plus compétitif de l'histoire du pays, puisque huit partis politiques sont en lice. Le véritable duel se joue entre le mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA au pouvoir depuis près de cinq décennies avec son candidat le président sortant Joao Lourenco, face à son rival de longue date, Adalberto Costa Junior candidat de l'ancien mouvement rebelle, l'union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola UNITA.

"Je suis venue ici pour accomplir mon devoir de citoyenne angolaise, c'est mon devoir comme je vous le dis" a expliquéIsabel Antonio Jorge Da Silva Mateus Neto, électrice.

"C'est très important pour les citoyens angolais, mais le vote est un droit de citoyenneté pour tout le monde. Et en attendant, quel que soit le vainqueur, nous devons accepter les résultats, c'est le jeu démocratique." a déclaréMiguel, un habitant du quartier.

Les sondages d'opinion suggèrent que le soutien au MPLA - qui a remporté 61 % des voix aux élections de 2017 - va diminuer, tandis que l'UNITA - qui a conclu un pacte électoral avec deux autres partis - va progresser.

"Nous avons pu visiter trois bureaux de vote, tout se passe bien et nous avons constaté et vu que les huit délégués de chaque candidat sont bien représentés." a expliqué Tulinabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis en Angola, observateur.

L'élection se déroule sur fond de problèmes économique et environnementaux dans le pays, l’inflation et la pauvreté pèsent sur les Angolais et la sécheresse engendre de l'insécurité alimentaire et des pertes d'emplois.