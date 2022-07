L'Algérie reprend ses échanges commerciaux avec l'Espagne

L’Algérie a débloqué les échanges commerciaux avec l’Espagne, après cinquante jours de suspension.

L'Association professionnelle des banques et établissements financiers a annoncé à Alger, la levée des restrictions sur les transactions bancaires pour l'achat et la vente de produits et services vers et depuis l'Espagne.

Dans un contexte de forte tension diplomatique, l’Algérie avait suspendu le 9 juin le Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, signé entre les deux pays.

La mesure avait entraîné un blocage quasi-total des échanges commerciaux, à l'exception des exportations de gaz de l'Algérie.

A l'origine de la crise entre les deux Etats, le soutien apporté par l’Espagne, au projet d'autonomie du Sahara occidental voulu par le Maroc.

L'Algérie qui soutient les indépendantistes du Front Polisario, s'était alors insurgé du revirement de Madrid, qui avait historiquement opté pour la neutralité.