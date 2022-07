Nigeria : manifestation des syndicats de l’éducation

La colère monte au Nigeria chez les syndicats de l’éducation. Ils étaient quelques milliers à manifester cette semaine dans les rues de la capitale Abuja pour protester contre la fermeture continue des universités.

Mais aussi contre ce qu’ils qualifient de promesses non tenues du gouvernement. Comme cet accord de 2009, dans lequel les autorités avaient promis d’allouer plus de fonds et de garantir plus d’autonomie aux universités.

Les syndicats affirment que si aucune action concrète n'est prise par les autorités, le mouvement de grève va se poursuivre.