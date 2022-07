Kenya : le vice-président William Ruto en campagne à Kisii

Le vice-président du Kenya et candidat à la présidence William Ruto poursuit sa campagne.

Alors que son rival Raila Odinga a annoncé qu'il ne participera pas à prochain débat électoral, William Ruto s'est exprimé devant tes supporters de Kisii dimanche.

L'ancien ministre de l'agriculture, âgé de 55 ans, cherche à succéder au président Uhuru Kenyatta à l'issue des élections présidentielles et parlementaires du 9 août prochain.

"Les questions de l'emploi des jeunes ne sont plus des questions faciles au Kenya, c'est une crise nationale et c'est pourquoi nous disons en tant que Kenya Kwanza, il ne suffit pas d'avoir un plan, nous devons avoir un plan Marshal sur le chômage des jeunes et c'est pourquoi nous disons que nous allons déployer deux cents milliards de shillings pour construire des industries autour du cuir, du textile, de l'industrie du bois, de l'agro-transformation, de la valeur ajoutée, de la fabrication afin que nous puissions créer des opportunités pour les jeunes de notre pays et chaque jeune. Ils ont du talent, ils ont de l'énergie, ils ont des connaissances pour conduire l'économie du pays et chaque jeune peut avoir de l'espoir." a déclaréWilliam S. Ruto, candidat à la présidence de l'UDA.

William Ruto a critiqué Kenyatta pour ses politiques économiques, notamment l'énorme dette du pays, qui s'élève à près de 70 milliards de dollars, et a promis de les défaire s'il remporte le pouvoir en août.

"UDA est un parti centré sur le peuple, un parti qui est construit par des battants. Ah, nous pensons que le vice-président (William Ruto, ndlr) a essayé de réaliser de nombreux projets dans ce pays, depuis les routes jusqu'aux raccordements électriques dans les foyers, en passant par la santé et la construction d'écoles. Donc, pour cette raison, lorsque nous le comparons avec d'autres personnes qui se présentent au même poste, nous pensons qu'il a les meilleurs antécédents pour prendre la relève de ce gouvernement jubilé " a expliquéSamuel Nyakundi, membre du Parlement UDA.

Le taux de chômage au Kenya s'élevait à 6,2 % en 2021, selon les dernières données gouvernementales publiées en mai, mais le chiffre réel serait beaucoup plus élevé.

En avril, le ministre des finances a dévoilé un budget de 28 milliards de dollars destiné à aider l'économie à se redresser après que la pandémie de Covid-19 a mis des centaines de milliers de personnes au chômage.