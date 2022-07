Les chenilles d'Afrique du Sud s'invitent dans nos assiettes

Une jeune entreprise sud-africaine veut changer la façon dont les chenilles comestibles, communément appelées "vers de mopane", sont perçues et consommées.

Pour de nombreuses personnes, en particulier celles issues de l'Europe occidentale, l'idée de manger des insectes est encore empreinte de peur et d'inhibition. Pourtant, ils peuvent constituer une source précieuse de nourriture et leur élevage n'est pas préjudiciable à l'environnement.

L'ingénieure chimiste sud-africaine Wendy Vesela a trouvé le moyen de transformer les chenilles vertes et noires hérissées de piquants - qui regorgent de protéines et de fer - en une farine qui peut être utilisée dans des biscuits salés, des barres protéinées sucrées au chocolat, des céréales ou des smoothies.

Lorsqu'ils sont cuits à la vapeur et coupés en tranches, les morceaux de mopane peuvent également être utilisés comme garniture de pizza.

Wendy Vesela dit avoir trouvé des clients nationaux et internationaux pour ses produits biologiques.

Il est vrai que les insectes et les vers comestibles gagnent en popularité dans les cultures occidentales. Mais l'anthropologue alimentaire Anna Trapido insiste sur le fait que cette tendance ne doit pas être considérée comme un simple engouement diététique de plus, une "sorte de tourisme d'aventure, où l'on obtient un badge" pour les avoir mangés.

"Le mopane doit être traité avec respect car il fait partie des genres émotionnels, spirituels et culinaires des gens", a-t-elle déclaré.

Dans la province natale de Vesela, le Limpopo, où elle a grandi dans une ville située non loin du parc national Kruger, mondialement connu, le mopane est un aliment de base, cuit dans une sauce à base d'oignons et de tomates.

Plus de protéines qu'un steak

Les chenilles sont "une option plus saine de protéines", dit-elle. Et ce n'est "pas un ver". Donc les gens doivent juste surmonter cette peur".

Lors d'une récente foire alimentaire dans le quartier chic de Sandton, à Johannesburg, Vesela a tenté de séduire les clients réticents avec des biscuits et des barres protéinées.

"Je ne mangerai pas un ver. Je suis désolé, c'est dégoûtant. Mais si vous me le donnez sous forme de chocolat... c'est vraiment délicieux", a déclaré Gail Odendaal, 38 ans, en repartant avec un sac de barres protéinées.

Les mopanes sont également respectueux de l'environnement, car ils ne nécessitent pas d'eau ou de terres supplémentaires, puisqu'ils se reproduisent et se nourrissent sur les arbres mopanes, qui poussent dans les régions chaudes et sèches d'Afrique australe.

Elles constituent une meilleure source de protéines que de nombreux autres aliments sur le marché, a déclaré la diététicienne Mpho Tshukudu.

"Il est riche en protéines, en graisses essentielles et en minéraux, notamment en fer. Il contient plus de fer que le morceau de steak le plus cher", a-t-elle ajouté.

La demande ayant augmenté depuis qu'elle a lancé son entreprise il y a sept mois, Vesela prévoit d'étendre son activité et de faire plusieurs récoltes par an. Elle engage maintenant des femmes rurales pour ramasser les mopanes lorsqu'ils sont en saison, en décembre et en avril. Les mopanes sont éviscérés, bouillis et séchés pour être ensuite utilisés entiers ou moulus.