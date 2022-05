Cannes : "Boy from Heaven", le thriller politique sélectionné

Le cinéaste suédois Tarik Saleh a présenté son film « Boy from Heaven » au festival de cannes cette année.

Originaire d’Egypte, le réalisateur aborde dans son dernier film, les thèmes de la politique et de la religion ainsi que la représentation des musulmans dans le monde.

"Boy from Heaven" a été sélectionné et est en lice pour la Palme d’or du festival de cinéma international.

Tarik Saleh a expliqué le message qu'il souhaite faire passer au public avec le film :" Je suis comme un messager, vous savez, parce que je vis, je suis suédois et je suis égyptien et je suis, ma mère est protestante, mon père est musulman. Je suis donc un messager. Et je vous le dis, vous savez, fondamentalement, les êtres humains aspirent aux mêmes choses partout dans le monde. Ils veulent quelque chose de mieux pour leurs enfants. Je pense que le message est que, vous m'avez demandé à la dernière ligne du film, "qu'avez-vous appris ?", vous savez. Qu'avez-vous appris ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous ne saviez pas que cet endroit existait. C'est l'endroit le plus important de l'Islam sunnite. Tu ne savais pas qu'il existait avant de voir ce film. C'est étrange. L'Islam est dans les nouvelles tous les jours. Pourquoi ne saviez-vous pas qu'il existait ?"

"Boy from Heaven" est un thriller politique qui se déroule dans une prestigieuse université religieuse du Caire, réputée pour son enseignement islamique. Alors que le grand imam s'effondre et meurt devant ses étudiants, une lutte d'influence entre des idéologies contradictoires s'ensuit.

Le réalisateur s'est exprimé sur la façon dont il pense que le film sera reçu en Égypte, où son précédent film a été interdit :"Je pense qu'il y aura deux vérités. Vous savez, je pense qu'il y aura une vérité officielle, ils peuvent choisir la leur s'ils prétendent que le film n'existe pas ou s'ils l'attaquent comme une attaque contre l'Égypte. Mais il y aura aussi une vérité officieuse. Avec "The Nile Hilton Incident", mon dernier film qui a été interdit en Égypte, j'ai reçu de nombreux courriers de fans de policiers égyptiens qui ont adoré le film. Ils ont adoré le film parce qu'ils se sont dit : "Ouah, oui, c'est un film cool sur nous". Et ils savent que c'est vrai. Vous savez, parce que la corruption est partout. Je veux dire, c'est ouvert dans les rues. Vous voyez des policiers prendre de l'argent quand, vous savez, vous êtes, vous savez, partout." .

Tarik Saleh est connu pour ses réalisations de longs métrages mais aussi de documentaires ou encore de séries télévisées notamment "Westworld" ou "Ray Donovan".

La 75e édition du Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai 2022.