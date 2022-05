Afrique du Sud : le port du masque reste obligatoire pour les élèves

L'Afrique du Sud a mis à jour ses mesures sanitaires concernant le port du masque, les jauges de rassemblements et les mesures pour voyager. Le port du masque dans les lieux publics fermés reste obligatoire pour les adultes, a indiqué le ministère de la Santé.

Les autorités ont également annoncé la levée de l'obligation du port du masque pour les enfants dans les écoles, avant de rectifier la directive. Les élèves continueront de porter le masque en classe, mais en sont exempté pour les activités extérieures.

[Déclaration] @HealthZA clarifie le port de masques par les enfants à l'école. Lien : https://gov.za/speeches/health-clarifies-wearing-face-children-school-5-may-2022-0000

Différentes jauges ont été fixées pour les lieux en extérieur ou en intérieur. Pour les lieux clos, "la participation au rassemblement est limitée à 1 000 personnes ou à 50 % de la capacité, la valeur la plus faible étant retenue", indique le communiqué, tout en présentant un test négatif ou être vacciné contre le Covid-19.

Ces nouvelles mesures surviennent tandis que le pays fait face à une recrudescence des contaminations au Covid-19, liée à la présence de deux sous-variants d'Omicron, nommés BA.4 et BA.5.

Fin avril, le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies (CERI) a annoncé que le pays entrait dans une nouvelle vague de pandémie. Et selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les deux sous-variants en sont à l'origine, mais leur virulence reste encore à déterminer.

"Les scientifiques sud-africains qui ont identifié Omicron à la fin de l'année dernière ont maintenant signalé deux autres sous-variants d'Omicron, BA.4 et BA.5, comme étant à l'origine d'un pic de cas en Afrique du Sud", a déclaré mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Début mars, le pays avait connu une période de 48 heures sans aucun décès lié au Covid-19, une première depuis 2020. Le président Cyril Ramaphosa avait annoncé début avril la levée de toutes les restrictions légales liées à la pandémie.

Le gouvernement continue d'exhorter les habitants à se faire vacciner. "La seule façon de nous protéger et de protéger nos proches contre la pandémie et la hausse actuelle du nombre de cas positifs est de se faire vacciner et d'adhérer aux mesures préventives tout le temps", a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

L'Afrique du Sud est le pays le plus durement touché du continent par le Covid-19. Moins de 45 % de la population adulte est entièrement vaccinée. Depuis le début de la pandémie, les autorités ont enregistré plus de 3,8 millions de cas et près de 100 000 décès.