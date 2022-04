Afrique du Sud : incendie dans un bidonville du Cap

Pendant plusieurs heures, les secours se sont relayés à Langa, un bidonville de la ville du Cap en Afrique du Sud. Certains habitants qui ont perdu leurs maisons dans les flammes, se résignent à passer la nuit dehors.

Sur ces images impressionnantes, on peut voir les dégâts causés par l’incendie qui a ravagé une partie des habitations, et des habitants qui tentent tant bien que mal d’éteindre les flammes à l’aide de seaux d’eau. Malgré les moyens mis en œuvre par les secours et les pompiers, l’incendie qui s’est déclaré samedi soir, a mis plusieurs heures avant d’être totalement maîtrisé.

Pour l’heure, aucun mort ni blessé n’est à déplorer selon les autorités, le bilan est surtout matériel. Des centaines de personnes se retrouvent désormais sans abri, environ 300 habitations ont été détruites selon le porte-parole des pompiers de la ville.

Par ailleurs, on ne sait toujours pas ce qui a causé cet incendie dévastateur. Les autorités affirment vouloir pour l’instant prioriser l’aide aux victimes.