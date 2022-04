RDC : des milliers de déplacés au Nord-Kivu

Dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la R**épublique démocratique du Congo**, plus de 10 000 personnes ont fui les récents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23

Après une semaine d'accalmie, les affrontements dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu ont repris mercredi entre les Forces armées de RDC (FARDC) et la rébellion du "Mouvement du 23 mars". L'armée avait alors repris plusieurs villages occupés depuis le début de la semaine dernière par le M23.

Plus de 10 000 personnes ont fui les affrontements, certains de ces déplacés ont trouvé refuge dans une école à Rushuru.

"C'est lundi matin à 7h que nous avons soudainement vu le M23 sur la colline à côté de nos maisons et nous avons fui, en chemin j'ai été blessé. Ici dans cette école, ils me soignent" témoigne Ndamugabo Sebishimbo, un déplacé.

Patience Niyonzima, une jeune maman qui était dans un hôpital avec son nouveau né au moment des affrontements, restera marquée à vie.

"C'était la fin, nous pensions que nous allions mourir. Un homme m'a dit de rester à l'hôpital le plus proche parce que je ne survivrai pas, mais j'ai tenu bon" a-t-elle déclaré.

"Il y a toujours une résistance"

À l'issue d'environ trois heures de combats jeudi après-midi, les positions demeuraient inchangées par rapport à la veille. "Il y a toujours une résistance" du M23 sur les collines de Runyoni et Tchanzu, a constaté Nestor Bazirake, rapporteur de la société civile locale interrogé depuis Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.

"La situation est la même qu'hier", a confirmé le colonel des FARDC Honoré Rindugu, "l'ennemi est toujours à Tchanzu et Runyoni", secteur où huit Casques bleus étaient morts le 29 mars dans le crash encore inexpliqué de leur hélicoptère.

Des habitants indiquent que les rebelles du M23 auraient reçu des renforts en hommes venus du Rwanda tout proche, décrits par certains comme "combattant en civil", sans autres précisions ni confirmation.

Issu d'une ancienne rébellion tutsi congolaise, le M23, aussi appelé "Armée révolutionnaire congolaise", avait été vaincu en 2013 par les FARDC mais il est réapparu en fin d'année dernière, reprochant aux autorités de Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation de ses combattants. Les 28 et 29 mars, il était sorti de ses bastions d'altitude pour venir attaquer des positions de l'armée. Celle-ci a accusé le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce que Kigali dément.