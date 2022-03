Les femmes africaines à l'honneur du Togoville Jazz Festival

Le public de Lomé, la capitale togolaise, a goûté aux délices du Jazz sans modération pendant deux semaines. C’était à l’occasion de la 8e édition Togoville jazz festival qui a réuni des artistes venus d’Afrique et d’Europe pour célébrer la femme.

Togo ville jazz festival était une occasion de rencontres et d’échanges. La Togolaise Sabine Kouli par exemple, a choisi de se faire accompagner par ces musiciens de la nouvelle génération.

" Ça donne quelque chose de très fort par ce qu’il y a ce mélange entre leur attirance pour la musique jazz et aussi pour la musique africaine. Donc il y a une sorte de synergie entre ces deux styles musicaux qui enrichissent et apportent vraiment quelque chose. Donc je pense que cette jeunesse togolaise qui grandit dans les pas de grands artistes de jazz va pourvoir proposer au monde quelque chose d'assez unique", explique l’artiste.

Percussionniste et compositeur, Kossi Mawun est l'un des plus prometteur représentant de cette nouvelle génération de jazzmen togolais.

" j'ai mélangé des rythmes du Togo avec les harmonies pour donner une autre couleur du jazz. Les mélodies me viennent dans la tête en marchant dans la rue, je prends mon portable et j'enregistre la mélodie. ", a déclaré Kossi Mawun.

L’apothéose de cette huitième édition, la prestation de Manou Gallo, bassiste et vocaliste ivoirienne, elle milite pour l’égalité des chances dans la musique ouest-africaine.

"L’instrument depuis la nuit de temps est réservé à l'homme.

On a tendance à dire que la femme africaine n'est bonne qu’à faire des enfants et à rester au foyer. Donc oui, je veux montrer une autre image de cette femme africaine qui reste une femme forte et libre.", explique l'artiste. Rendez-vous en mars 2023.