L'Afrobeat tient son hit-parade aux Etats-Unis

Les initiateurs du projet mettent d’ailleurs en avant l’ampleur prise par l’Afrobeat à l’échelle mondiale ces dix dernières années.

Le classement hebdomadaire sera mis en ligne le 29 mars. Il désignera les 50 chansons les plus populaires du pays. Et tiendra compte des flux et téléchargements.

L’afrobeat est un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz et de chants accompagnés de percussions. Il a été notamment promu par Fela Kuti dans les années 1970.

La relève est assurée par des jeunes artistes comme WIzKID dont la chanson Essence a occupé la première place sur Shazam.