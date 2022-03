Centrafrique: le chef d'un groupe armé antibalaka remis à la CPI

La République du Tchad a remis lundi à la Cour pénale internationale le chef d'un groupe armé anti-balaka, Maxime Mokom, suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, a indiqué la CPI.

Selon le communiqué de la CPI, Maxime Mokom est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis à Bangui et dans d'autres localités de la République centrafricaine en 2013 et 2014.