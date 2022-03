La Guinée-Bissau mise sur son port artisanal de pêche d'Alto

Avec une économie adossée à l'agriculture, la Guinée-Bissau explore d'autres voies pouvant aider à améliorer sa croissance. Parmi les options : la construction de la deuxième phase du port artisanal de pêche d'Alto de Bissau de plus de 25 milliards de dollars financé entièrement par la Chine. Le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam a visité le chantier dont les travaux doivent prendre fin dans deux ans

"Le président dit toujours que nous sommes la génération concrète, nous devons faire quelque chose dans ce gouvernement pour que les gens puissent voir que nous travaillons. Ce n'est que lorsque vous laissez des œuvres que la population prend confiance et c'est pourquoi nous espérons gagner les prochaines élections pour pouvoir continuer à construire le pays, ce qui est fondamental. C'est pourquoi nous avons garanti plus de 3 500 emplois et aussi que nos poissons commenceront à être exportés d'ici la fin de l'année."

À terme, le pays prévoit d'exporter du poisson et de créer 3 500 emplois. Cette seconde phase comprendra l'installation de quais flottants de 50 mètres de long, le pavage et la construction de fossés de drainage et un réservoir d’eau d’une capacité de 1 000 mètres cubes. Après avoir visité les travaux en cours au port d'Alto Bandim, le Premier ministre s'est rendu à la Compagnie bissau-guinéenne de logistique de carburant ou un autre projet est en cours, la construction d'un port pour accueillir les navires transportant du carburant.

L’économie bissau-guinéenne, basée sur l’agriculture, dépend des exportations de noix de cajou, qui ont été le principal facteur à l’origine de la croissance. La croissance devrait rebondir à 2,9 % en 2021 et à 3,9 % en 2022, grâce à la vaccination contre le covid-19 à grande échelle et une reprise des activités commerciales selon la Banque africaine de développement.