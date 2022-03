Libye : Regain de tensions aux portes de Tripoli

Déjà minée par les divisions entre institutions concurrentes à l’Est et à l’Ouest, la Libye se retrouve depuis début mars avec deux gouvernements rivaux, comme elle l’a été entre 2014 et 2021, alors en pleine guerre civile après le renversement du régime de Mouammar Kadhafi.

La Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) a affirmé qu’elle « suit avec inquiétude les informations sur la mobilisation de groupes armés et de convois » militaires, ce qui « accroît les tensions à Tripoli et ses environs ». Elle a renouvelé son « appel au calme » et souligné « l’importance de préserver la stabilité », exhortant « toutes les parties à s’abstenir de toute action susceptible d’engendrer des affrontements armés ».

« J’exhorte à la retenue et à s’abstenir de toute provocation, en paroles et en actes, y compris par la mobilisation de forces » armées, a pour sa part tweeté l’émissaire du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams.

Les milices rebroussent chemin

Un gouvernement formé par l’ancien ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha, approuvé par le Parlement siégeant à l’Est, est en effet en concurrence avec le cabinet en place Tripoli, issu des accords politiques parrainés par l’ONU et dirigé par Abdelhamid Dbeibah qui refuse de céder le pouvoir. Fathi Bachagha n’a toujours pas pu installer son gouvernement dans la capitale.

Mais des images et vidéos de convois de véhicules de milices qui lui seraient loyales, mobilisés à l’est de Tripoli et préparant vraisemblablement leur entrée dans la capitale, circulaient jeudi sur les réseaux sociaux. À hauteur du barrage dit de « kilomètre 27 », à l’entrée ouest de Tripoli, des dizaines de pick-ups équipés de mitrailleuses et armement moyens et légers, étaient stationnés en file sur la route côtière.La situation s'est éclaircie tout de même jeudi soir. Les forces fidèles à Fathi Bachagha, le nouveau Premier ministre désigné par le Parlement, ont finalement rebroussé chemin.

La communauté internationale redoute que le pays bascule dans une nouvelle guerre civile après avoir été divisé pendant sept ans suite à la chute de Mouammar Kadhafi en 2014.