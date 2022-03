USA : Lionel Richie reçoit le Prix Gershwin pour sa carrière

Véritable icône de la musique, le chanteur Lionel Richie a été récompensé à Washington. Il a reçu le prix Gershwin, qui récompense l’ensemble de la carrière d’un artiste. Un honneur de plus pour le chanteur qui a vendu plus de 125 millions d’albums et qui a déjà remporté un Oscar, un Golden Globe et quatre Grammy Awards.

"Dans quelques jours, je vais rentrer chez moi, et en entrant dans ma maison, je vais me dire "Mais, qu'est-ce que c'est que ça ?" Parce que c'est émouvant. Avoir une chanson à succès, obtenir un Grammy award, et même obtenir un Oscar, c'est fantastique. Mais obtenir le prix Gershwin, c'est comme le disait ma grand-mère, ‘viser encore plus haut'", explique le chanteur.

Parmi les invités ce soir-là, on comptait notamment sur scène le célèbre groupe Boyz 2 men, venus interpréter ‘Easy’ un des nombreux titres de l’artiste. Lionel Richie a écrit plusieurs chansons à succès. Il a notamment co-écrit la célèbre chanson de Michael Jackson ‘We are the world’.

"Les gens me demandent depuis des années, ne penses-tu pas qu'il est temps d'en écrire un autre ? Je leur réponds que si vous écoutez les paroles, elles sont toujours d’actualité aujourd’hui comme il y a 30 ans. C'est une honte que l’humanité ne soit pas parvenue à dépasser son ignorance. Et nous ne permettons pas aux gens sur Terre de vivre tous ensemble", poursuit le chanteur.

À 72 ans, Lionel Richie, a inspiré une nouvelle génération d’artistes, comme le chanteur Miguel ici sur scène. Mais aussi le chanteur Luke Bryan.

" Je pense juste à tous les moments drôles que nous avons, sur le plateau d’American Idol et en dehors du plateau. Alors que quand j’étais enfant, j’ai grandi en écoutant la musique de Lionel, et maintenant je peux le considérer comme un ami, et un collègue", explique Luke Bryan.

Parmi les précédents lauréats du prix Gershwin, on compte notamment Stevie Wonder, Paul McCartney, Smokey Robinson ou encore Tony Bennett.